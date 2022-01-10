Захарян и Мухин включены в топ-40 перспективных игроков по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил 40 перспективных игроков, за которыми стоит следить в 2022 году.

Список опубликован на сайте УЕФА.

Из российских футболистов в рейтинг попали полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек ЦСКА Максим Мухин.

Всем игрокам из списка на начало 2022 года должно быть не более 21 года.

В рейтинге также оказались Нико Гонсалес и Гави из «Барселоны», Михаил Мудрик из донецкого «Шахтёра», Эрик Ботхейм из «Краснодара», Харви Эллиотт из «Ливерпуля», Эмиль Смит-Роу из лондонского «Арсенала» и другие.

Ранее воспитанник «Динамо» Станислав Лацевич заявил, что очень рад, что Захарян и Константин Тюкавин попали к хорошему тренеру.