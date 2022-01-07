Воспитанник «Динамо»: очень рад, что Захарян и Тюкавин попали к хорошему тренеру

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Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич рассказал, возмущался ли он, когда Арсен Захарян и Станислав Тюкавин получили свои шансы, а он — нет.
Воспитанник «Динамо»: очень рад, что Захарян и Тюкавин попали к хорошему тренеру
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«Нет никакой зависти и злости. Мы разные, всё зависит от каждого. Очень рад, что Арсен и Костя попали к хорошему тренеру, а потом в сборную», — цитирует Лацевича Sport24.

Футболист является воспитанником «Динамо». В настоящий момент игрок выступает в ФНЛ за команду «Зенит-Ижевск».

По итогам первой половины сезона «Динамо», за который выступают Захарян и Тюкавин, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 играх набрав 36 очков.

Ранее Тимофей Лапшин высказался о положении «Спартака».

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