Сорокин оценил шансы России получить право на проведение Евро-2032

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Бывший глава оргкомитета чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин оценил возможность проведения в России чемпионата Европы 2032 года.
Сорокин оценил шансы России получить право на проведение Евро-2032
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«Решение принимает РФС. Мне ничего не известно об этом. Если рассуждать чисто теоретически, то мне кажется, что у России есть шансы. У нас уже есть инфраструктура и опыт. Однако пока ничего не могу сказать о выдвижении заявки. Подача совместной заявки с другой страной? Я не могу вам это сказать. Это исключительно политическое решение. И оно лежит вне моей компетенции», — цитирует Сорокина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Россия планирует подать заявку на проведение Евро-2032.

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