Колосков — о переносе финала ЛЧ: это всё бестолковые вбросы европейской стороны

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга из-за признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.
Колосков — о переносе финала ЛЧ: это всё бестолковые вбросы европейской стороны
  • Gettyimages.ru

«Это всё опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на 100%, что это неподтверждённая информация и простое сотрясение воздуха», — цитирует Колоскова Sport24.

Он добавил, что россияне должны спокойно готовиться к финалу. По мнению Колоскова, финальный матч пройдёт по плану в Санкт-Петербурге. 

По сообщениям британских СМИ, финал Лиги чемпионов вместо «Газпром Арены» может принять лондонский «Уэмбли». 

Ранее в УЕФА заявили об отсутствии планов о переносе финала ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить