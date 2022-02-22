Колосков — о переносе финала ЛЧ: это всё бестолковые вбросы европейской стороны

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга из-за признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.

«Это всё опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на 100%, что это неподтверждённая информация и простое сотрясение воздуха», — цитирует Колоскова Sport24.

Он добавил, что россияне должны спокойно готовиться к финалу. По мнению Колоскова, финальный матч пройдёт по плану в Санкт-Петербурге.

По сообщениям британских СМИ, финал Лиги чемпионов вместо «Газпром Арены» может принять лондонский «Уэмбли».

Ранее в УЕФА заявили об отсутствии планов о переносе финала ЛЧ.