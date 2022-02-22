Колосков — о переносе финала ЛЧ: это всё бестолковые вбросы европейской стороны
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«Это всё опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на 100%, что это неподтверждённая информация и простое сотрясение воздуха», — цитирует Колоскова Sport24.
Он добавил, что россияне должны спокойно готовиться к финалу. По мнению Колоскова, финальный матч пройдёт по плану в Санкт-Петербурге.
По сообщениям британских СМИ, финал Лиги чемпионов вместо «Газпром Арены» может принять лондонский «Уэмбли».
Ранее в УЕФА заявили об отсутствии планов о переносе финала ЛЧ.