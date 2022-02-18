Слёзы Торреса, спасение Тедеско и очередная сенсация от «Шерифа»: как стартовал плей-офф Лиги Европы

«Барселона» дома не сумела обыграть «Наполи». При этом не реализовавший несколько опасных моментов нападающий каталонцев Ферран Торрес после финального свистка не сдержал слёз. «Лейпциг» под руководством экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско с трудом ушёл от поражения в матче с клубом «Реал Сосьедад». «Порту» и «Аталанта» одержали волевые победы над «Лацио» и «Олимпиакосом» соответственно. А «Шериф» оказался сильнее «Браги». Как стартовал плей-офф Лиги Европы — в материале RT.

Упущенные шансы «Барселоны»

Противостояние «Барселоны» и «Наполи» — яркое свидетельство того, как реформа пошла на пользу Лиге Европы. Раньше матчи такого уровня можно было увидеть только в ЛЧ. Собственно, там соперники в последний раз и сходились всего два года назад. Теперь их пути пересеклись в ЛЕ. Причём если каталонцы вылетели из главного Еврокубка, то неаполитанцы во втором по значимости не сумели пробиться напрямую в 1/8 финала, пропустив вперёд в группе «Спартак».

Наставник итальянского коллектива Лучано Спаллетти в преддверии встречи отмечал, что не видит ничего страшного в том, что подопечным периодически придётся прижиматься к своим воротам. Но специалист вряд ли думал, что они полностью отдадут инициативу оппоненту и нанесут всего четыре удара. Один из них чудом оказался результативным. В середине первого тайма гости организовали редкую контратаку, и Пётр Зелиньский открыл счёт.

Отыграться сине-гранатовым удалось только с пенальти, назначенного по истечении часа встречи за игру Жуана Жесуса рукой. Ферран Торрес с точки не оставил шансов Алексу Мерету. А вот с игры реализация форварда оставляла желать лучшего. Он упустил сразу несколько убойных моментов, пару из которых — в концовке, и не сумел принести своей команде победу. После очередного промаха подопечного за голову в гневе схватился даже обычно спокойный Хави. Сам футболист также не сдержал эмоций и, как только прозвучал финальный свисток, опустился на газон и заплакал. Утешать его принялись не только партнёры, но и некоторые футболисты неаполитанцев, которые должны быть благодарны испанцу за то, что сохранили шансы на выход в следующий раунд.

Сенсационное поражение «Боруссии»

В большинстве матчей команды, вылетевшие из ЛЧ, считались фаворитами, но далеко не все смогли оправдать данный статус. В первую очередь это касается «Боруссии», которая дома неожиданно уступила «Рейнджерс» — 2:4. Хозяева, как и «Барселона», больше владели мячом и чаще били по воротам, но в отсутствие травмированного Эрлинга Холанда оказались не в состоянии преобразовать количество в качество.

Зато гости воспользовались всеми представившимися шансами. Незадолго до перерыва Дан-Аксель Загаду сыграл рукой в собственной штрафной, а Джеймс Тавернье реализовал пенальти. А всего через несколько минут Альфредо Морелос отличился после подачи углового. Во втором тайме подопечные Марко Розе вынуждены были пойти вперёд в полном составе, и шотландский коллектив регулярно получал отличные возможности для контратак. Две из них удалось преобразовать в голы. Сначала отличился Джон Ландстрем, а затем всё тот же Загаду, которого можно назвать антигероем игры, подправил снаряд в створ после удара Морелоса.

Впрочем, интрига в противостоянии ещё сохраняется благодаря мячам Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру. Португалец вовсе отметился красивейшим выстрелом из-за пределов штрафной в концовке и дал надежду партнёрам. Победа «Рейнджерс» стала плохой новостью и для отечественных болельщиков, поскольку позволила Шотландии обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за девятую строчку.

Неожиданные спасители «Порту» и «Аталанты»

Сразу для двух команд, начинавших выступления в текущем сезоне в главном Еврокубке, первые матчи ЛЕ завершились как под копирку. Речь о «Порту» и «Аталанте». Обе не слишком удачно начали домашние встречи и позволили «Лацио» и «Олимпиакосу» соответственно открыть счёт. Обе в итоге одержали волевые победы благодаря дублям исполнителей, от которых высокой результативности не ждали.

Например, в составе португальского коллектива ярко проявил себя Антонио Мартинес. В текущем сезоне нападающий считаное количество раз попадал в основу, довольствовался выходами на замену и практически не забивал. Однако в четверг Сержиу Консейсау решил поберечь лидеров, а резервный форвард получил шанс и воспользовался им. В конце первого тайма он восстановил статус-кво, а сразу после перерыва вывел хозяев вперёд. Римляне потерпели поражение, переломить ход неудачно складывающегося противостояния они попытаются в домашних стенах.

По аналогичному сценарию развивалась и встреча в Бергамо, где «Аталанта» уже на 16-й минуте позволила отличиться Тикиньо. Однако сенсации не произошло. Спас подопечных Джан Пьеро Гасперини центральный защитник Берат Джимсити. Албанец забивает крайне редко и в последний раз поражал чужие ворота на клубном уровне более года назад. А больше раза за игру он до того не отличался.

Но в четверг наступил звёздный час опытного футболиста. В сложной ситуации он повёл партнёров за собой и умудрился нанести два точных удара всего за три минуты. В обеих случаях Джимсити грамотно распорядился мячом во время розыгрыша корнеров. Российский полузащитник Алексей Миранчук до конца после травмы не восстановился и в заявку снова не попал.

Новое свершение «Шерифа»

А вот «Шериф» продолжает переписывать историю молдавского футбола. Осенью он пробился в группу Лиги чемпионов и, достойно выступив там и заняв третье место, продолжил выступление в ЛЕ. Дебютная встреча в весенней стадии еврокубков завершилась домашней победой над «Брагой» — 2:0. При этом тираспольцы зимой лишились целого ряда лидеров, в том числе всей линии обороны, которая ещё несколько месяцев назад сдерживала атаки «Интера», «Реала» и «Шахтёра»: Данило Арболеды Уртадо, Густаво Дуланто, Кристиано и Фернандо Костанцы, перешедшего в «Крылья Советов».

Но это не помешало дома остановить одну из сильнейших команд Португалии и сохранить свои ворота на замке. В ряде моментов хозяев выручил оставшийся в составе основной вратарь Георгиос Атанасиадис, а где-то на их стороне оказалось везение.

Зато к своим моментам коллектив Юрия Вернидуба отнёсся очень бережно. Его подопечные, нанеся всего два удара в створ, отличились дважды. Незадолго до перерыва они заработали пенальти, который реализовал Себастьян Тилль. Голкипер Лима Матеус угадал направление полёта снаряда, но дотянуться до него не сумел. А в концовке встречи точку поставил Адама Траоре. Оппонент фактически подарил нападающему мяч, и тому оставалось спокойно реализовать выход один на один. «Шериф» одержал победу в фирменном стиле и приблизился к попаданию в число 16 сильнейших ЛЕ.

Тяжёлое спасение «Лейпцига»

Болельщики «Спартака» с недавних пор с особенным интересом следят за «Лейпцигом». Дело в том, что в декабре команду возглавил экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Пока под его руководством она демонстрирует неплохие результаты: например, в 2022-м потерпела лишь одно поражение, и то от «Баварии».

А вот старт в еврокубках получился непростым. Немецкая команда в домашнем матче с клубом «Реал Сосьедад» владела подавляющим преимуществом и нанесла два десятка ударов против трёх у соперника, но умудрилась пропустить дважды и едва не проиграла. Причём хозяева придумывали сложности себе сами. Для начала на восьмой минуте никто не помешал Робену Ле Норману прицельно пробить в дальний угол после подачи с левого фланга. А по истечении часа уже при равном счёте Йошко Гвардиол зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной на подаче углового. Джюнейт Чакыр после просмотра повтора указал на точку, и Микель Оярсабаль свой шанс не упустил.

К счастью для хозяев, незадолго до финального свистка пенальти назначили уже в ворота «Реал Сосьедада» — откровенный фол Хосеба Сальдуа выбора не оставил. Эмиль Форсберг также пенальти реализовал, установив окончательный счёт на табло — 2:2.