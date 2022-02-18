Слёзы Торреса, спасение Тедеско и очередная сенсация от «Шерифа»: как стартовал плей-офф Лиги Европы

Короткая ссылка
Борислав Головин
«Барселона» дома не сумела обыграть «Наполи». При этом не реализовавший несколько опасных моментов нападающий каталонцев Ферран Торрес после финального свистка не сдержал слёз. «Лейпциг» под руководством экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско с трудом ушёл от поражения в матче с клубом «Реал Сосьедад». «Порту» и «Аталанта» одержали волевые победы над «Лацио» и «Олимпиакосом» соответственно. А «Шериф» оказался сильнее «Браги». Как стартовал плей-офф Лиги Европы — в материале RT.
Как стартовал плей-офф Лиги Европы
  • Ферран Торрес после матча с «Наполи»
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

Упущенные шансы «Барселоны»

Противостояние «Барселоны» и «Наполи» — яркое свидетельство того, как реформа пошла на пользу Лиге Европы. Раньше матчи такого уровня можно было увидеть только в ЛЧ. Собственно, там соперники в последний раз и сходились всего два года назад. Теперь их пути пересеклись в ЛЕ. Причём если каталонцы вылетели из главного Еврокубка, то неаполитанцы во втором по значимости не сумели пробиться напрямую в 1/8 финала, пропустив вперёд в группе «Спартак».

Наставник итальянского коллектива Лучано Спаллетти в преддверии встречи отмечал, что не видит ничего страшного в том, что подопечным периодически придётся прижиматься к своим воротам. Но специалист вряд ли думал, что они полностью отдадут инициативу оппоненту и нанесут всего четыре удара. Один из них чудом оказался результативным. В середине первого тайма гости организовали редкую контратаку, и Пётр Зелиньский открыл счёт.

Отыграться сине-гранатовым удалось только с пенальти, назначенного по истечении часа встречи за игру Жуана Жесуса рукой. Ферран Торрес с точки не оставил шансов Алексу Мерету. А вот с игры реализация форварда оставляла желать лучшего. Он упустил сразу несколько убойных моментов, пару из которых — в концовке, и не сумел принести своей команде победу. После очередного промаха подопечного за голову в гневе схватился даже обычно спокойный Хави. Сам футболист также не сдержал эмоций и, как только прозвучал финальный свисток, опустился на газон и заплакал. Утешать его принялись не только партнёры, но и некоторые футболисты неаполитанцев, которые должны быть благодарны испанцу за то, что сохранили шансы на выход в следующий раунд.

Сенсационное поражение «Боруссии»

В большинстве матчей команды, вылетевшие из ЛЧ, считались фаворитами, но далеко не все смогли оправдать данный статус. В первую очередь это касается «Боруссии», которая дома неожиданно уступила «Рейнджерс» — 2:4. Хозяева, как и «Барселона», больше владели мячом и чаще били по воротам, но в отсутствие травмированного Эрлинга Холанда оказались не в состоянии преобразовать количество в качество.

Зато гости воспользовались всеми представившимися шансами. Незадолго до перерыва Дан-Аксель Загаду сыграл рукой в собственной штрафной, а Джеймс Тавернье реализовал пенальти. А всего через несколько минут Альфредо Морелос отличился после подачи углового. Во втором тайме подопечные Марко Розе вынуждены были пойти вперёд в полном составе, и шотландский коллектив регулярно получал отличные возможности для контратак. Две из них удалось преобразовать в голы. Сначала отличился Джон Ландстрем, а затем всё тот же Загаду, которого можно назвать антигероем игры, подправил снаряд в створ после удара Морелоса.

Впрочем, интрига в противостоянии ещё сохраняется благодаря мячам Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру. Португалец вовсе отметился красивейшим выстрелом из-за пределов штрафной в концовке и дал надежду партнёрам. Победа «Рейнджерс» стала плохой новостью и для отечественных болельщиков, поскольку позволила Шотландии обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за девятую строчку.

Неожиданные спасители «Порту» и «Аталанты»

Сразу для двух команд, начинавших выступления в текущем сезоне в главном Еврокубке, первые матчи ЛЕ завершились как под копирку. Речь о «Порту» и «Аталанте». Обе не слишком удачно начали домашние встречи и позволили «Лацио» и «Олимпиакосу» соответственно открыть счёт. Обе в итоге одержали волевые победы благодаря дублям исполнителей, от которых высокой результативности не ждали.

Например, в составе португальского коллектива ярко проявил себя Антонио Мартинес. В текущем сезоне нападающий считаное количество раз попадал в основу, довольствовался выходами на замену и практически не забивал. Однако в четверг Сержиу Консейсау решил поберечь лидеров, а резервный форвард получил шанс и воспользовался им. В конце первого тайма он восстановил статус-кво, а сразу после перерыва вывел хозяев вперёд. Римляне потерпели поражение, переломить ход неудачно складывающегося противостояния они попытаются в домашних стенах.

По аналогичному сценарию развивалась и встреча в Бергамо, где «Аталанта» уже на 16-й минуте позволила отличиться Тикиньо. Однако сенсации не произошло. Спас подопечных Джан Пьеро Гасперини центральный защитник Берат Джимсити. Албанец забивает крайне редко и в последний раз поражал чужие ворота на клубном уровне более года назад. А больше раза за игру он до того не отличался.

Но в четверг наступил звёздный час опытного футболиста. В сложной ситуации он повёл партнёров за собой и умудрился нанести два точных удара всего за три минуты. В обеих случаях Джимсити грамотно распорядился мячом во время розыгрыша корнеров. Российский полузащитник Алексей Миранчук до конца после травмы не восстановился и в заявку снова не попал.

Новое свершение «Шерифа»

А вот «Шериф» продолжает переписывать историю молдавского футбола. Осенью он пробился в группу Лиги чемпионов и, достойно выступив там и заняв третье место, продолжил выступление в ЛЕ. Дебютная встреча в весенней стадии еврокубков завершилась домашней победой над «Брагой» — 2:0. При этом тираспольцы зимой лишились целого ряда лидеров, в том числе всей линии обороны, которая ещё несколько месяцев назад сдерживала атаки «Интера», «Реала» и «Шахтёра»: Данило Арболеды Уртадо, Густаво Дуланто, Кристиано и Фернандо Костанцы, перешедшего в «Крылья Советов».

Но это не помешало дома остановить одну из сильнейших команд Португалии и сохранить свои ворота на замке. В ряде моментов хозяев выручил оставшийся в составе основной вратарь Георгиос Атанасиадис, а где-то на их стороне оказалось везение.

Зато к своим моментам коллектив Юрия Вернидуба отнёсся очень бережно. Его подопечные, нанеся всего два удара в створ, отличились дважды. Незадолго до перерыва они заработали пенальти, который реализовал Себастьян Тилль. Голкипер Лима Матеус угадал направление полёта снаряда, но дотянуться до него не сумел. А в концовке встречи точку поставил Адама Траоре. Оппонент фактически подарил нападающему мяч, и тому оставалось спокойно реализовать выход один на один. «Шериф» одержал победу в фирменном стиле и приблизился к попаданию в число 16 сильнейших ЛЕ.

Тяжёлое спасение «Лейпцига»

Болельщики «Спартака» с недавних пор с особенным интересом следят за «Лейпцигом». Дело в том, что в декабре команду возглавил экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Пока под его руководством она демонстрирует неплохие результаты: например, в 2022-м потерпела лишь одно поражение, и то от «Баварии».

А вот старт в еврокубках получился непростым. Немецкая команда в домашнем матче с клубом «Реал Сосьедад» владела подавляющим преимуществом и нанесла два десятка ударов против трёх у соперника, но умудрилась пропустить дважды и едва не проиграла. Причём хозяева придумывали сложности себе сами. Для начала на восьмой минуте никто не помешал Робену Ле Норману прицельно пробить в дальний угол после подачи с левого фланга. А по истечении часа уже при равном счёте Йошко Гвардиол зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной на подаче углового. Джюнейт Чакыр после просмотра повтора указал на точку, и Микель Оярсабаль свой шанс не упустил.

К счастью для хозяев, незадолго до финального свистка пенальти назначили уже в ворота «Реал Сосьедада» — откровенный фол Хосеба Сальдуа выбора не оставил. Эмиль Форсберг также пенальти реализовал, установив окончательный счёт на табло — 2:2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить