«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» уступил на своём поле «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На восьмой минуте встречи отличился Гвидо Родригес. Затем Вилиан Жозе удвоил преимущество «Бетиса» (на 18-й минуте). Окончательную точку в матче поставил Андрес Гуардадо (на 41-й минуте).

В составе «Зенита» голами отметились Артём Дзюба (на 25-й минуте) и Малком (на 28-й минуте).

Ранее Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в официальных матчах.