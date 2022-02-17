«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы

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«Зенит» уступил на своём поле «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На восьмой минуте встречи отличился Гвидо Родригес. Затем Вилиан Жозе удвоил преимущество «Бетиса» (на 18-й минуте). Окончательную точку в матче поставил Андрес Гуардадо (на 41-й минуте).

В составе «Зенита» голами отметились Артём Дзюба (на 25-й минуте) и Малком (на 28-й минуте).

Ранее Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в официальных матчах.

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