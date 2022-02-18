Дзюба: третий гол «Зенит» привёз сам себе — на таком уровне это недопустимо

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бетису» (2:3).

«Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе — на таком уровне это недопустимо», — сказал Дзюба.

«Зенит» проиграл «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Первый гол «Зенита» забил Артём Дзюба.

Ранее Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в матче Лиги Европы.