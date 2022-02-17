Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в матче Лиги Европы
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«Плохо вошли в игру, начали неважно. Ошибки, которые совершали в обороне, привели к трём пропущенным мячам. Но ребята — молодцы. Могли надеяться на более удачный результат. По моментам мы не уступили «Бетису», — цитирует Семака Sport24.
«Зенит» проиграл «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей.
Ранее «Боруссия» уступила «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.