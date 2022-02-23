«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Встреча прошла в Вильярреале на арене «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 1:1.
На 36-й секунде игры в составе гостей отличился Душан Влахович. Причём для него этот гол стал дебютным в первом же матче главного европейского клубного футбольного турнира. А на 66-й минуте Дани Парехо восстановил равенство.
Ответный матч состоится в Турине 16 марта.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А.