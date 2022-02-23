«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Итальянский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Вильярреале на арене «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 1:1.

На 36-й секунде игры в составе гостей отличился Душан Влахович. Причём для него этот гол стал дебютным в первом же матче главного европейского клубного футбольного турнира. А на 66-й минуте Дани Парехо восстановил равенство.

Ответный матч состоится в Турине 16 марта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А.