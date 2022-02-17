Шедевр Мбаппе на 94-й минуте, гол Фирмино затылком и спасение «Баварии» в Австрии: как стартовал плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ вырвал победу над «Реалом» благодаря голу Килиана Мбаппе на 94-й минуте, несмотря на не реализованный Лионелем Месси пенальти. Двух ударов в створ хватило «Ливерпулю», чтобы дважды поразить ворота «Интера». «Бавария» в концовке ушла от поражения в гостевой встрече с «Зальцбургом». А «Манчестер Сити» отправил пять безответных мячей в ворота «Спортинга». Чем запомнились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале RT.

Трусливый футбол «Реала»

Противостояние ПСЖ и «Реала» получилось самым интригующим на стадии 1/8 финала. Болельщики не без оснований ждали от двух сильных команд яркого футбола. Однако первый матч не оправдал ожиданий. Во многом причиной этого стала прагматичная игра мадридцев. Они приехали в Париж, чтобы в первую очередь не уступить. Такой настрой негативно сказался на действиях в атаке. Подопечные Карло Анчелотти владели мячом 43% и нанесли наименьшее с сезона-2003/04 количество ударов в главном еврокубке — три. Более того, они ни разу не попали в створ.

Оборона гостей тоже не представляла собой монолит, и парижане периодически создавали опасные моменты. Но выше всяких похвал действовал Тибо Куртуа, совершивший девять сейвов. Не удалось пробить его даже с одиннадцатиметровой отметки. По истечении часа встречи пенальти за фол Даниэля Карвахаля заработал Килиан Мбаппе, но Лионель Месси его не реализовал. Он пробил в правый от себя угол, и бельгиец разгадал замысел оппонента. К слову, аргентинец допустил промах с «точки» в ЛЧ на «Парк де Пренс» второй раз менее чем за год. В 2021-м его поджидала здесь неудача ещё в составе «Барселоны».

После этого всё, казалось, шло к нулевой ничьей. «Реал» спокойно контролировал ход матча и был близок к мирному исходу. Но на 94-й минуте всё решил гений Мбаппе. После передачи вышедшего на замену Неймара пяткой нападающий вошёл в штрафную с левого фланга, прокинул снаряд между двух соперников и пробил под опорную ногу Куртуа в дальний угол. Так ПСЖ всё же вырвал победу, а Килиан забил седьмой мяч в плей-офф ЛЧ за последние три сезона.

Идеальная реализация «Ливерпуля»

Дурной пример «Реала» оказался заразителен. В среду ни одного точного удара не нанёс «Интер» в противостоянии с «Ливерпулем». А вот мерсисайдцы отметились уникальной реализацией. При всего двух выстрелах в створ они отличились дважды. Сам матч скучным не получился. В отличие от встречи в Париже ни одна из сторон не стремилась действовать вторым номером и делать ставку на оборону. Напротив, обе команды играли на встречных курсах и пытались искать свободные зоны на чужой половине. Периодически возникали и моменты. Самый опасный создал Хакан Чалханоглу, в первом тайме после прострела с левого фланга пробивший в перекладину.

Неудивительно, что судьбу матча в итоге решили стандарты, являющиеся настоящим оружием Юргена Клоппа.

Сначала на 75-й минуте вышедший на замену Роберто Фирмино после подачи корнера головой подрезал мяч под дальнюю штангу. А вскоре розыгрыш штрафного завершился точным ударом по чужим воротам Мохамеда Салаха. Для египтянина этот гол стал восьмым в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, и в гонке бомбардиров турнира он уступает только Себастьену Аллеру (10) и Роберту Левандовски (9).

«Ливерпуль» проявил инстинкт убийцы и добился победы в матче, в которой её не заслуживал. Заодно английский коллектив совершил второй удачный выезд в Милан в текущем сезоне. В декабре в рамках группового этапа ЛЧ он обыграл «Милан» — 2:1. Болельщикам нерадзурри остаётся лишь уповать не невезение. Долгих десять лет они ждали возвращения в плей-офф главного еврокубка, но, похоже, путь их любимцев там получится недолгим.

Сенсационный исход от «Зальцбурга»

В первых матчах 1/8 финала ЛЧ нашлось место и сенсации. В противостоянии «Зальцбурга» и «Баварии» никто не сомневался в успехе мюнхенцев. Многие любители футбола вовсе ждали разгрома. Однако чемпион Австрии доказал обратное. А в дуэли молодых немецких тренеров, Маттиаса Яйсле и Юлиана Нагельсмана, победителя пока не оказалось.

Главное достижение хозяев состоит в том, что им удалось закрыть Левандовски. Один из лучших нападающих планеты в этот вечер был практически незаметен. Он совершил всего 31 касание (больше даже у вратаря Свена Ульрайха), выиграл одно верховое единоборство и так и не смог пробить по воротам. Да и гости долгое время не выкладывались на 100%, видимо, ожидая, что разница в классе рано или поздно скажется.

А «Зальцбург» в середине первого тайма в ходе контратаки открыл счёт. В дебюте получил травму основной форвард Ноа Окафор, и заменивший его Чуквубуйке Адаму отличился едва ли не первым касанием. Примечательно, что для австрийца этот гол стал дебютным в ЛЧ.

После перерыва мюнхенцы заиграли активнее и вынудили соперника прижаться к воротам. Долгое время им не удавалось пробить надёжного Филиппа Кёна, совершившего восемь сейвов. Однако на 90-й минуте бессилен оказался и он, когда Кингсли Коман после подачи с фланга с близкого расстояния отправил мяч в ближний угол. «Зальцбургу» совсем немного не хватило, чтобы обыграть одного из главных фаворитов турнира. Однако команда сохранила все шансы на выход в четвертьфинал.

Убедительный разгром от «Манчестер Сити»

А вот в матче «Спортинг» — «Манчестер Сити» обошлось без неожиданностей. Лиссабонцы изначально считались андердогами, и главная интрига заключалась в том, сколько они пропустят. Игра показала, что разница между соперниками оказалась слишком велика. Хозяева ничего не создали у чужих ворот, а фаворит аккуратно отнёсся к собственным моментам.

Многое стало ясно уже в дебюте встречи, когда Антонио Адан не сумел зафиксировать мяч, а Рияд Марез добил его в ворота. Испанский голкипер и в дальнейшем не часто выручал партнёров. Например, вскоре он не справился с выстрелом Бернарду Силвы в ближний угол. Примечательно, что португалец, воспитанник «Бенфики», в матче с некогда принципиальным соперником, был одним из самых заметных футболистов на поле. Он оформил дубль и отдал результативную передачу на Рахима Стерлинга. А ещё один его мяч арбитр отменил из-за офсайда, лишив спортсмена хет-трика.

Горожане уже к перерыву четырежды огорчили хозяев и стали авторами уникального достижения. Ранее до них никто не вёл с разницей в четыре гола после первого тайма гостевой встречи плей-офф ЛЧ. Во второй половине гости ожидаемо сбавили обороты и отличились лишь раз. Точку в противостоянии красивым кручёным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку поставил Стерлинг.