«Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче с ПСЖ

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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встречались «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».
«Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче с ПСЖ
  • AP
  • © Michel Euler

Встреча в Париже завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Мадридский клуб не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. В ходе встречи футболисты «Реала» дважды ударили в сторону ворот и заработали один угловой удар.

Ответный матч пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее благодаря голу Роналду «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ.

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