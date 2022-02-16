«Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче с ПСЖ
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Встреча в Париже завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Мадридский клуб не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. В ходе встречи футболисты «Реала» дважды ударили в сторону ворот и заработали один угловой удар.
Ответный матч пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее благодаря голу Роналду «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ.