Благодаря голу Роналду «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных дьяволов». Первый гол на 51-й минуте забил Криштиану Роналду. Он впервые отметился забитым мячом в 2022 году, прервав безголевую серию из шести матчей. Бруну Фернандеш удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед», забив на 97-й минуте встречи.
Таким образом, клуб из Манчестера расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице АПЛ, в 25 матчах набрав 43 очка.
Ранее благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте ПСЖ обыграл «Реал» в 1/8 финала ЛЧ.