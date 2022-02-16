Благодаря голу Роналду «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

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В перенесённом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Брайтон».
Благодаря голу Роналду «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
  • AP
  • © Rui Vieira

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных дьяволов». Первый гол на 51-й минуте забил Криштиану Роналду. Он впервые отметился забитым мячом в 2022 году, прервав безголевую серию из шести матчей. Бруну Фернандеш удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед», забив на 97-й минуте встречи.

Таким образом, клуб из Манчестера расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице АПЛ, в 25 матчах набрав 43 очка.

Ранее благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте ПСЖ обыграл «Реал» в 1/8 финала ЛЧ.

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