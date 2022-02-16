Мбаппе после матча с «Реалом» ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский клуб

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Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал своё будущее после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА (1:0).

«Я ещё не определился со своим будущим. Сейчас я играю за «Пари Сен-Жермен», один из лучших клубов мира. Повлияет ли этот матч на моё будущее? Нет, ещё ничего не решено», — сказал Мбаппе после матча.

Встреча в Париже завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе на 94-й минуте.

СМИ сообщают, что переход футболиста в «Реал» состоится летом 2022 года по истечении срока контракта с парижским клубом.

Ранее «Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче с ПСЖ.

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