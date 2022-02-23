Голы Хаверца и Пулишича принесли «Челси» победу над «Лиллем» в матче плей-офф ЛЧ

Английский «Челси» на своём поле взял верх над французским «Лиллем» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.

На восьмой минуте Кай Хаверц вывел хозяев вперёд, а на 63-й Кристиан Пулишич удвоил преимущество лондонского коллектива.

Ответная встреча пройдёт 16 марта в Вильнёв-д'Аске.

Подопечные Томаса Тухеля являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что гол Хакима Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.