Голы Хаверца и Пулишича принесли «Челси» победу над «Лиллем» в матче плей-офф ЛЧ
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Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.
На восьмой минуте Кай Хаверц вывел хозяев вперёд, а на 63-й Кристиан Пулишич удвоил преимущество лондонского коллектива.
Ответная встреча пройдёт 16 марта в Вильнёв-д'Аске.
Подопечные Томаса Тухеля являются действующими победителями Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что гол Хакима Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.