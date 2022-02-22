Непомнящий — о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга: политики не думают о спорте

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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга ввиду признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.
Непомнящий — о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга: политики не думают о спорте
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«К сожалению, нашу избитую фразу «в спорте нет политики» сегодня можно забыть. Раньше мы были солидной спортивной державой и к нашему мнению прислушивались. Сейчас находимся на задворках той мощи. Мы сильны в спорте, а спроектировать это на политические вопросы не получается. Выступаем без флага, без гимна. И сейчас не знаю, насколько у УЕФА хватит сил противостоять заявлениям, которые не имеют под собой никакой основы. Финал Лиги чемпионов — это большой праздник для всего мирового футбола. И я буду очень сожалеть, если мы пойдём на поводу у политиков, которые не всегда, как мне кажется, адекватны в своих решениях. Но я не отвергаю, что это возможно. Политики не думают о спорте. Им просто в очередной раз нужно что-то доказать. Не исключаю, что сейчас услышим голоса с предложением исключить Россию из розыгрыша еврокубков. Всякие горячие головы есть, и непонятно, какие будут приниматься решения», — сказал Непомнящий RT.

Накануне британские СМИ опубликовали информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга ввиду признания президентом России Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Ранее Непомнящий оценил шансы «Зенита» на проход в 1/8 Лиги Европы.

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