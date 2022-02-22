Непомнящий оценил шансы «Зенита» на проход в 1/8 Лиги Европы

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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы петербургского «Зенита» на победу в противостоянии с испанским «Бетисом» на стадии 1/16 Лиги Европы УЕФА.
Непомнящий оценил шансы «Зенита» на проход в 1/8 Лиги Европы
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«Казалось бы, первую игру проиграли, пропустили два мяча, сравняли. Затем досадная ошибка  и третий гол. После домашнего поражения на выезде очень сложно выигрывать. Но я преисполнен оптимизма. Мне показалось, что в домашней игре в «Зените» было две команды: атакующая и защищающая. В обороне у нас как раз произошли досадные, нелепые ошибки, которые не носят системный характер. Ошибки, которые случаются в игре каждой команды. А в атаке есть и мощь, и креативная составляющая, поэтому мне кажется, что «Зениту» вполне по силам выиграть матч. Но, чтобы пройти дальше, надо побеждать с разницей в два мяча, как я понимаю. А здесь могут возникнуть проблемы. Если будет дополнительное время, «Зениту» может не хватить сил. Мне кажется, что мы ещё не так готовы, как испанская команда. Всё-таки первые матчи после перерыва. Так что выиграть можем, а вот пройти дальше — есть некоторые сомнения», — сказал Непомнящий RT.

«Зенит» в первом матче 1/16 финала плей-офф ЛЕ уступил на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Радимов заявил, что «Зениту» не стоит складывать оружие в матче ЛЕ с «Бетисом».

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