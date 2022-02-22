Радимов: «Зениту» не стоит складывать оружие в матче ЛЕ с «Бетисом»

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил шансы петербургского клуба пройти испанский «Бетис» в 1/16 Лиги Европы УЕФА.
Радимов: «Зениту» не стоит складывать оружие в матче ЛЕ с «Бетисом»
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«Зенит» показал, что он вполне может играть с «Бетисом» на протяжении многого времени. Не скажу, что там колоссальная разница в мастерстве или ещё в чём-то. Если «Зенит» избежит ошибок, которые допускал в первом матче, то надеяться на положительный результат возможно. Другое дело, что сейчас фаворит встречи — «Бетис». Он ведёт в счёте один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в пользу «Бетиса». Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили. Нужно делать всё возможное, чтобы победить. Тем более еврокубки выигрываются, когда всё трудно. Не будет всегда складываться легко. Шансы есть, но фаворит — «Бетис», — сказал Радимов RT.

«Зенит» в первом матче 1/16 финала плей-офф ЛЕ уступил на своём поле со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Радимов не исключил, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала ЛЧ.

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