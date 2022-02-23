В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что клуб остаётся партнёром «Аэрофлота»

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» остаётся партнёром российской авиакомпании «Аэрофлот».
В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что клуб остаётся партнёром «Аэрофлота»
  • © Phil Noble / AP

«Клуб остаётся партнёром «Аэрофлота». Партнёрское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не с правительством России. У нас множество партнёров по всему миру. Как футбольный клуб, мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не полетел на матч ЛЧ рейсом «Аэрофлота». По информации СМИ, причиной послужили опасения на фоне обострения напряжённости российско-украинских отношений. 

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде 23 февраля.

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