В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что клуб остаётся партнёром «Аэрофлота»
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«Клуб остаётся партнёром «Аэрофлота». Партнёрское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не с правительством России. У нас множество партнёров по всему миру. Как футбольный клуб, мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не полетел на матч ЛЧ рейсом «Аэрофлота». По информации СМИ, причиной послужили опасения на фоне обострения напряжённости российско-украинских отношений.
Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде 23 февраля.