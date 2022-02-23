The Athletic: «Манчестер Юнайтед» не полетел на матч ЛЧ рейсом «Аэрофлота»

Английский «Манчестер Юнайтед» не полетел российской авиакомпанией «Аэрофлот» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, причиной послужили опасения на фоне обострения напряжённости российско-украинских отношений. «Манчестер Юнайтед» регулярно летает на еврокубковые матчи с «Аэрофлотом» в рамках коммерческого партнёрства, однако их чартерный рейс в Испанию на матч Лиги чемпионов был отменён. «Манчестер Юнайтед» воспользовался услугами британской авиакомпании Titan Airways. Также отмечается, что это решение было принято совместно с «Аэрофлотом» и их коммерческое партнёрство остаётся неизменным.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым человеком, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram.