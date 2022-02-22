Роналду стал первым человеком, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, которому удавалось набрать 400 млн подписчиков в Instagram.

«Привет, ребята. 400 миллионов. Вау, вот это число! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, что за момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Так что от всего сердца я должен сказать вам спасибо», — обратился к подписчикам Роналду на видео в Instagram.

Он также заявил, что намерен и дальше делиться с людьми своей жизнью, так как они этого заслуживают.

Португалец опережает находящуюся на втором месте по подписчикам модель Кайли Дженнер более чем на 100 млн человек. У 24-летней американки 309 млн подписчиков, а у 37-летнего спортсмена — 404 млн.

Ранее сообщалось, что футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой.