Роналду стал первым человеком, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram

Короткая ссылка
Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, которому удавалось набрать 400 млн подписчиков в Instagram.
Роналду стал первым человеком, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram
  • AP
  • © James Gill - Danehouse

«Привет, ребята. 400 миллионов. Вау, вот это число! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, что за момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Так что от всего сердца я должен сказать вам спасибо», — обратился к подписчикам Роналду на видео в Instagram. 

Он также заявил, что намерен и дальше делиться с людьми своей жизнью, так как они этого заслуживают.

Португалец опережает находящуюся на втором месте по подписчикам модель Кайли Дженнер более чем на 100 млн человек. У 24-летней американки 309 млн подписчиков, а у 37-летнего спортсмена — 404 млн.

Ранее сообщалось, что футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить