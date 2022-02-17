Источник: футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением своего лидера Криштиану Роналду.

Английским футболистам, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, не нравится, что Роналду пытается руководить раздевалкой «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter.

Клуб из Манчестера расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), в 25 матчах набрав 43 очка. Роналду принял участие в 21 игре «красных дьяволов», в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» встали на одно колено перед матчем с «Интером».