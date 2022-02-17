Источник: футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой

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Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением своего лидера Криштиану Роналду.
Источник: футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой
  • AP
  • © Rui Vieira

Английским футболистам, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, не нравится, что Роналду пытается руководить раздевалкой «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter.

Клуб из Манчестера расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), в 25 матчах набрав 43 очка. Роналду принял участие в 21 игре «красных дьяволов», в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» встали на одно колено перед матчем с «Интером».

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