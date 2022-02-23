Вратарь «Челси» Менди отыграл на ноль в 14 из 18 матчей в Лиге чемпионов в карьере 

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Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди сыграл на ноль в 14-м матче из 18 матчей в Лиге чемпионов за свою карьеру.
Вратарь «Челси» Менди отыграл на ноль в 14 из 18 матчей в Лиге чемпионов в карьере 
  • AP
  • © Hassan Ammar

Как сообщает OptaJoe, сенегалец на данный момент является лучшим голкипером в истории главного клубного турнира Европы по проценту сухих матчей среди всех вратарей, которые провели в ЛЧ более пяти игр. 

Матч с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Менди 14-м без пропущенных мячей в турнире.

Ранее сообщалось, что голы Хаверца и Пулишича принесли «Челси» победу над «Лиллем» в матче плей-офф ЛЧ.

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