Де Брёйне: я бы выбрал победу в АПЛ, а не в Лиге чемпионов

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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал, что хотел бы выиграть с командой чемпионат, а не Лигу чемпионов.
Де Брёйне: я бы выбрал победу в АПЛ, а не в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Если бы мне пришлось выбирать между победой в Лиге чемпионов и в АПЛ, я бы выбрал премьер-лигу. Победа в чемпионате показывает стабильность, постоянство, ведь игроки должны показывать уровень на протяжении всего сезона», — цитирует Де Брёйне Daily Mail.

Он добавил, что выступление в Лиге чемпионов похоже на лотерею. Он также отметил, что многие великие футболисты не выигрывали в своей карьере главный европейский трофей.

Ранее Сёмин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

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