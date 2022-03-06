Сёмин заявил, что в матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита

Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

«Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И «Динамо», и «Спартак» будут выжимать победу. Это две сильнейших команды России», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Встреча пройдёт в логове «Динамо» — на «ВТБ Арене» — 6 марта. Начало — в 19:00 мск.

По итогам 19 туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» — на девятой позиции (23 очка).

Ранее Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».