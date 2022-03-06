Сёмин заявил, что в матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита

Короткая ссылка
Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

«Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И «Динамо», и «Спартак» будут выжимать победу. Это две сильнейших команды России», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Встреча пройдёт в логове «Динамо» — на «ВТБ Арене» — 6 марта. Начало — в 19:00 мск.

По итогам 19 туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» — на девятой позиции (23 очка).

Ранее  Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить