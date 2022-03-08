Модрич заявил, что хотел бы играть с Мбаппе в «Реале»

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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о желании играть в одной команде с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Модрич заявил, что хотел бы играть с Мбаппе в «Реале»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Мы хотим играть с лучшими футболистами. И Килиан, без сомнения, входит в их число. Конечно, я хотел бы поиграть с ним в одной команде», — цитирует Модрича Goal.

9 марта «Реал» сыграет с ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 

В первом матче победу одержали парижане со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. 

Ранее Почеттино заявил, что Мбаппе готов сыграть против «Реала».

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