Модрич заявил, что хотел бы играть с Мбаппе в «Реале»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о желании играть в одной команде с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

«Мы хотим играть с лучшими футболистами. И Килиан, без сомнения, входит в их число. Конечно, я хотел бы поиграть с ним в одной команде», — цитирует Модрича Goal.

9 марта «Реал» сыграет с ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В первом матче победу одержали парижане со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе.

Ранее Почеттино заявил, что Мбаппе готов сыграть против «Реала».