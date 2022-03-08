Почеттино заявил, что Мбаппе готов сыграть против «Реала»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал состояние форварда Килиана Мбаппе.

«Мы поговорили с Мбаппе, он в порядке. В момент удара он вскрикнул от боли, ему было больно. Через два часа он мог уже спокойно ходить. Надеюсь, он сможет хорошо потренироваться после пресс-конференции», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Футболист получил повреждение левой ноги на тренировке 7 марта. Он прошёл медицинское обследование, которое выявило только гематому, а не перелом.

Таким образом, Мбаппе сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.