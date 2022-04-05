Агент Бэйла подтвердил, что футболист летом покинет «Реал»

Короткая ссылка
Агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сообщил, что его клиент летом покинет королевский клуб.
Агент Бэйла подтвердил, что футболист летом покинет «Реал»
  • globallookpress.com

«Бэйл заслуживает грандиозного прощания со стороны клуба, Флорентино Перес всегда поддерживал его. Бэйл очень любит Мадрид и «Реал», а «паразиты» — это те, кто плохо отзывался о нём», — цитирует агента Фабрицио Романо в своём Twitter.

Напомним, что Бэйл прошлый сезон провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Он выступал за клуб с 2007 по 2013 год. Бэйл является игроком «Реала» с 2013 года. Он провёл за мадридскую команду в общей сложности 173 матча, в которых забил 81 мяч.

Ранее Томас Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить