Агент Бэйла подтвердил, что футболист летом покинет «Реал»

Агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сообщил, что его клиент летом покинет королевский клуб.

«Бэйл заслуживает грандиозного прощания со стороны клуба, Флорентино Перес всегда поддерживал его. Бэйл очень любит Мадрид и «Реал», а «паразиты» — это те, кто плохо отзывался о нём», — цитирует агента Фабрицио Романо в своём Twitter.

Напомним, что Бэйл прошлый сезон провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Он выступал за клуб с 2007 по 2013 год. Бэйл является игроком «Реала» с 2013 года. Он провёл за мадридскую команду в общей сложности 173 матча, в которых забил 81 мяч.

Ранее Томас Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.