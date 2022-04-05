Агент Бэйла подтвердил, что футболист летом покинет «Реал»
- globallookpress.com
«Бэйл заслуживает грандиозного прощания со стороны клуба, Флорентино Перес всегда поддерживал его. Бэйл очень любит Мадрид и «Реал», а «паразиты» — это те, кто плохо отзывался о нём», — цитирует агента Фабрицио Романо в своём Twitter.
Напомним, что Бэйл прошлый сезон провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Он выступал за клуб с 2007 по 2013 год. Бэйл является игроком «Реала» с 2013 года. Он провёл за мадридскую команду в общей сложности 173 матча, в которых забил 81 мяч.
Ранее Томас Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.