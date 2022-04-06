«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ

«Атлетико» уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан. Мяч в составе «Манчестер Сити» забил бельгиец Кевин Де Брёйне на 70-й минуте матча.

Напомним, что английский клуб по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0) в 1/8 финала ЛЧ.

Ответный матч 1/4 финала состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в MLS.