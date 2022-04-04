Источник: Бекхэм обсудил возможный переход Роналду в «Интер Майами»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в MLS.

По информации The Mirror, владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм уже обсудил возможный трансфер футболиста. Контракт МЮ с Роналду истекает летом 2023 года. Отмечается, что португалец ещё не принял решения по поводу своего будущего.

Напомним, что сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии в финале стыковых матчей ЧМ-2022 со счётом 2:0. Таким образом, португальская команда вышла в финальную часть мундиаля. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Роналду не пропускает ни одного крупного турнира сборных с 2004 года.