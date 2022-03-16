Неслыханное гостеприимство: как «Атлетико» и «Бенфика» победили в гостях и выбили МЮ и «Аякс» из Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Бенфика» одержали синхронные победы с минимальным счётом над «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» соответственно и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мадридцев в следующий этап вывел гол Ренана Лоди в конце первого тайма. А лиссабонцам помогла грубая ошибка вратаря соперников Андре Онаны на подаче стандарта.

Провальный матч Роналду

Противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» получилось одним из самых интригующих и непредсказуемых в 1/8 финала Лиги чемпионов. Силы команды изначально расценивались как примерно равные, а первый матч в Испании только подтвердил это. Соперники разошлись миром (1:1) и оставили решение задачи на ответную встречу.

В Англии подопечных Диего Симеоне ждало крайне непростое испытание. Тем более в потрясающем настроении подошёл к игре Криштиану Роналду. На выходных он оформил хет-трик во встрече АПЛ с «Тоттенхэмом» и побил мировой рекорд Йозефа Бицана по голам в официальных соревнованиях. А во вторник утром португалец опубликовал пост, в котором пообещал показать, почему «Олд Траффорд» называют «театром мечты». Он также попросил болельщиков воссоздать незабываемую атмосферу на стадионе.

Слова португальца не разошлись с делом. С первых минут хозяева забрали мяч под свой контроль и пошли вперёд. Гости ожидали такого начала и спокойно отдали инициативу сопернику. Манкунианцы в качестве главной мишени выбрали правый фланг обороны «Атлетико», который занимал Маркос Льоренте. Сюда смещались и Алекс Теллес, и Джейдон Санчо, и Роналду, и Бруну Фернандеш.

Не заставил себя ждать и опасный момент. Причём пришёл он с противоположного края. После прострела Фернандеша Энтони Эланга в упор пробил прямо в голову Яну Облаку, который, казалось, не имел шансов спасти партнёров.

Однако постепенно давление подопечных Ральфа Рангника становилось всё менее активным. Оппоненты спокойно перекрывали все зоны и не позволяли «МЮ» создать численное преимущество на левом краю. Практически не шли оттуда подачи на Роналду, который оказался совсем не заметен. Удары по воротам проходили, но из-за пределов штрафной, и становились лёгкой добычей Облака.

А «Атлетико» в концовке тайма вовсе вышел вперёд. Первый опасный звоночек английский коллектив не услышал. Судья отменил гол Жоау Феликса из-за офсайда. Но на 41-й минуте гости вновь вскрыли ту же зону. Воспользовавшись идеальной скидкой Феликса, Антуан Гризманн выполнил подачу на дальнюю штангу справа, и никем не прикрытый Ренан Лоди головой отправил мяч в ближний угол.

Во втором тайме у «МЮ» не было другого выхода кроме как идти вперёд, и в сложившейся ситуации обнажились все проблемы команды. Матч показал, что она так и не научилась действовать в позиционных атаках. Хозяева владели мячом постоянно, но двигали его недостаточно быстро. Не было и попыток взломать оборону через фланги. На левом краю по-прежнему активничал Санчо, но не встречал поддержки со стороны партнёров. А Льоренте спокойно справлялся с молодым техничным британцем.

Ничем себя не проявлял и Роналду, который вновь предстал бледной тенью самого себя. Показательный момент — португалец лишь в третий раз в карьере не угрожал воротам оппонента, проведя на поле весь матч. Зато седьмой номер побил рекорд Икера Касильяса по числу сыгранных минут в ЛЧ и стал единоличным лидером по этому показателю.

Как результат — опасные моменты у ворот Облака практически не возникали. Запомнился только удар выше Санчо из убойной позиции после навеса Далота справа и опасный выстрел Рафаэля Варана при розыгрыше стандартного положения — гостей спас Облак.

При этом не возникало ощущения, что «Атлетико» вот-вот дрогнет. Мадридцы, хотя и остались без мяча, чувствовали себя вполне комфортно и грамотно перекрывали все подходы. А даже если в штрафную шли подачи, высокие Хосе Хименес и Стефан Савич выигрывали борьбу на втором этаже.

У манкунианцев был шанс изменить ход встречи с помощью замен, но и они получились неоднозначными. В первую очередь удивил уход Фернандеша на 67-й минуте. Без него хозяева напрочь лишились минимального креатива в атаке. Поняв это, Рангник в концовке бросил в бой ветерана Хуана Мату и Эдинсона Кавани, перейдя на схему с тремя центральными защитниками.

Однако это не помогло. «Красные дьяволы» не сумели даже организовать финальный штурм и потерпели абсолютно заслуженное поражение. «Атлетико» при всех своих минусах показал себя более зрелым и искушённым на таком уровне коллективом и вышел в четвертьфинал.

Судьбоносная ошибка Онаны

Ничего не ясно было и в противостоянии «Аякса» и «Бенфики». В первом матче в Португалии они также разошлись миром (2:2), хотя амстердамцы дважды вели в счёте. Неудивительно, что в ответной встрече на «Йохан Круифф Арене» они казались явными фаворитами. На их стороне была и статистика. В текущем сезоне ЛЧ коллектив Эрика тен Хага одержал в домашних стенах три победы с общим счётом 10:2.

К тому же у хозяев имелся весомый фактор в лице Себастьена Аллера. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей в семи матчах турнира и ни разу не уходил с поля без гола. Отличился он и на «Да Луш». В результате в преддверие очередной игры в гонке бомбардиров его опережал только Роберт Левандовски, в активе которого значился на один точный удар больше.

Однако вторая игра получилась далеко не такой результативной. Да, «Аякс» ожидаемо действовал первым номером и обеспечил себе уверенное лидерство по всем основным показателям: владение мячом (66%), удары (16 против 4), атаки (88 против 19), количество передач (600 против 271).

Глядя на эти цифры, складывается впечатление, что «Бенфика» всей командой отбивалась, вжавшись в собственную штрафную. На деле лиссабонцы оборонялись спокойно без паники и достаточно компактно. Как результат, хозяева хотя и регулярно били по воротам Одиссеаса Влаходимоса, но в большинстве ситуаций — с дальней дистанции и мимо створа. В итоге грек совершил всего два сейва и оформил «сухарь».

А вот его коллега Андре Онана, напротив, стал главным антигероем противостояния, в концовке допустив роковую ошибку на подаче стандарта. На 77-й минуте гости заработали штрафной на правом фланге. Исполнять его взялся Алехандро Гримальдо, а камерунец нерасчётливо сыграл на выходе и позволил Дарвину Нуньесу поразить пустой створ.

Онане остаётся только посочувствовать. Совсем недавно он вернулся в строй после девятимесячной дисквалификации за употребление запрещённого препарата, но пока лишь разочаровывает. В трёх матчах первенства Нидерландов он пропустил шесть мячей, а во вторник оказался виновен в вылете команды из ЛЧ.

Всё могло сложиться иначе, засчитай судейская бригада гол Аллера в самом начале встречи. Однако она отменила его из-за офсайда у отдававшего результативную передачу Душана Тадича. После этого эпизода он сник и нанёс лишь два неопасных удара по чужим воротам. Стоило ему уйти с поля без гола в главном еврокубке, как «Аякс» завершил выступление. «Бенфика» же, нанеся всего один выстрел в створ, умудрилась впервые за шесть лет пробиться в четвертьфинал.