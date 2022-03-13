Лучший нападающий: как Роналду оформил хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» и установил мировой рекорд

Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Это позволило нападающему «Манчестер Юнайтед» побить мировой рекорд Йозефа Бицана по количеству голов в официальных матчах. В активе португальца теперь 807 мячей суммарно на клубном уровне и в сборной. При этом предыдущую встречу Премьер-лиги с «Манчестер Сити» ветеран пропустил из-за травмы бедра.

Оформив хет-трик в матче с «Тоттенхэмом», Криштиану Роналду в очередной раз подтвердил своё величие. И дело не только в том, что он забил 807 мячей и побил мировой рекорд по голам легендарного австрийского футболиста Йозефа Бицана (805). По-настоящему важно, что португалец проявил наличие чемпионского характера в непростой для себя момент, когда многие начали провожать пятикратного обладателя «Золотого мяча» на пенсию.

Повод у болельщиков имелся, ведь нынешний сезон получается для Роналду далеко не самым ярким. Казалось, по возвращении в «Манчестер Юнайтед» он не опустит планку и продолжит так же регулярно поражать ворота соперников, как в «Реале» и «Ювентусе». Однако на момент встречи с «Тоттенхэмом» в его активе значилось всего 15 голов, шесть из которых — в Лиге чемпионов. Неплохой показатель, но не для одного из лучших игроков в истории.

Более того, Криштиану впервые за долгие годы столкнулся с необходимостью оставаться на скамейке запасных. Пусть изредка, однако Ральф Рангник отправлял звезду в резерв. А по информации СМИ, тренер и вовсе не рассчитывал на ветерана в ближайшее время.

И основания для этого были, ведь в 2022-м Роналду в десяти первых матчах во всех соревнованиях отличился лишь однажды. Причина аномально низкой результативности, возможно, крылась в проблемах со здоровьем, хотя складывалось ощущение, что у помешанного на нём спортсмена травм быть не может. Как сообщает The Telegraph, футболиста на протяжении последних двух месяцев беспокоило бедро и он вынужден был играть через боль.

Апофеозом стал пропуск португальцем ключевого матча АПЛ с лидирующим в турнирной таблице «Манчестер Сити». Рангник как раз объяснил отсутствие форварда повреждением бедра. Без него команда была разгромлена, а партнёры, по данным британских СМИ, остались недовольны тем, что капитан даже не пришёл на стадион.

Сообщается, что он вместо посещения дерби отправился в Португалию. Не обошлось и без конспирологии. Так, в фан-аккаунте Роналду в Instagram написали, что он якобы здоров и чувствует себя прекрасно, а встречу пропустил по тактическим соображениям — тренер решил сделать ставку на исполнителей, более ориентированных на оборону. Пост в том числе лайкнула сестра спортсмена Катя Авейру.

Так или иначе Криштиану перезагрузился и в начале недели вернулся к тренировкам. Клуб, в свою очередь, никак не стал наказывать игрока за отъезд, а Рангник подчеркнул, что даже не знает, куда летал его подопечный.

В субботу же форвард продемонстрировал, что поездка на родину пошла ему на пользу, и играл так, будто никаких проблем со здоровьем не было.

Важный показатель, который демонстрирует настрой португальца, — количество ударов. Он нанёс их восемь. Это для пятикратного обладателя «Золотого мяча» лучший показатель в текущем сезоне АПЛ.

Три из них оказались результативными. Причём забивал Роналду на любой вкус. В начале игры он открыл счёт потрясающим дальним выстрелом с правой ноги точно в дальнюю девятку. Не успел Гарри Кейн с 11-метровой отметки восстановить статус-кво, как ветеран замкнул прострел Джейдона Санчо. Судьи изучили эпизод на предмет офсайда, но всё же засчитали гол.

Наконец, на 81-й минуте нападающий принёс «Манчестер Юнайтед» важнейшую победу. После подачи корнера он продавил оппонента и головой отправил снаряд в сетку без шансов для Уго Льориса.

Попутно Криштиану стал автором целого ряда статистических достижений. Во-первых, он побил рекорд Бицана по количеству голов за всю карьеру. Из 807 мячей 115 он забил за сборную Португалии, а 692 — на клубном уровне.

Во-вторых, нападающий — лидер среди действующих футболистов по числу хет-триков. В его активе их 59, тогда как у Лионеля Месси — 55. Последний форвард записал в свой актив осенью прошлого года во встрече квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом.

Наконец, он один из самых возрастных игроков, оформивших хет-трик в АПЛ. В день встречи с «Тоттенхэмом» пятикратному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 37 лет и 35 дней. Опережает его по этому показателю только Тедди Шерингем, трижды отличившийся в 37 лет и 146 дней.

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Также Роналду в 16-м сезоне подряд преодолел планку в десять мячей в национальном первенстве. До субботней игры он с девятью голами не входил даже в топ-10 лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, а теперь делит второе — четвёртое места с соотечественником Диогу Жотой и сенегальцем Садио Мане. Опережает его лишь ещё один снайпер «Ливерпуля» — Мохаммед Салах (20).

Можно предположить, что Криштиану, нащупав свою игру и доказав, что находится в неплохой форме, начнёт забивать в прежних объёмах. Тем более весной он всегда проявлял себя особенно ярко. А команде настрой легионера должен помочь в том числе в ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», тем более в главном еврокубке он отличался во всех матчах, кроме одного.

Сам футболист сразу после исторической игры опубликовал в Instagram пост, в котором не скрывал радости от первого хет-трика после возвращения в «МЮ».

«Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием. Мы вновь доказали, что можем обыграть любую команду в любой момент, если будем упорно работать и сплотимся», — написал Роналду.

Не скупился на похвалу в адрес звёздного подопечного и Рангник. По признанию специалиста, он решил доверить форварду место в основе по итогам тренировки в четверг, на которой тот выглядел особенно хорошо.

При этом тренер остался доволен не только результативностью нападающего, но и его работой на команду, в том числе в оборонительной фазе. А визави немца Антонио Конте отметил, что португалец фактически в одиночку решил исход противостояния. Итальянец считает, что без него «МЮ» провёл бы не лучшую встречу.

Хвалили Роналду и футболисты, причём как одноклубники, так и соперники. Например, полузащитник манкунианцев Поль Погба назвал его «лучшим нападающим в истории». А по мнению вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса, Криштиану в субботу находился в отличной форме и сдержать его оказалось практически нереально.