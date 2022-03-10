Англия в шоке: как санкции в отношении Абрамовича отразятся на «Челси»

Футбольный «Челси» оказался в сложном положении из-за санкций, наложенных британским правительством на его владельца Романа Абрамовича. Теперь клуб нельзя продать без разрешения властей, также лондонцы не имеют права заключать новые контракты с игроками и даже реализовывать билеты на матчи. Команда продолжит играть в чемпионате Англии, но с серьёзными ограничениями расходов. Фанаты называют решение властей смертным приговором и готовятся болеть за любимцев в лигах рангом ниже.

Британские власти объявили персональные санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича в связи с событиями на Украине. С этого дня ему запрещён въезд на территорию Соединённого Королевства, а все его активы в стране заморожены. К таковым относится и лондонский футбольный клуб «Челси», который миллиардер собирался продать, но не успел. Впрочем, несмотря на это, «синие» могут вести чисто футбольную деятельность при условии, что она не приносит прибыли российскому владельцу.

То есть команда продолжит выступление во всех турнирах, но продать клуб Абрамович уже не сможет. Также «Челси» запрещено производить трансферы, заключать новые контракты, продавать билеты на матчи, а также любую спортивную атрибутику и вести какие-либо работы на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж». Расходы на выездные мероприятия отныне ограничены £20 тыс., а на домашний матч можно потратить не больше 500 тыс.

При этом клуб продолжит платить зарплату игрокам и персоналу, но деньги от телетрансляций и возможные призовые будут заморожены сразу при поступлении на счёт.

Футбольная общественность Англии всерьёз озабочена дальнейшей судьбой команды, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов. Так, по словам журналиста The Athletic Доминика Фифилда, мало кто ожидал такого поворота событий.

«Вся Англия в шоке. Спортивные клубы и команды, особенно на элитном уровне, живут в «пузыре». Они никогда не думают, что с ними случится что-то подобное. Поэтому, когда реалии экономических санкций накладываются на клубы и начинают влиять на их жизнь, возникает глубокое чувство шока», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также по теме «В интересах клуба и болельщиков»: что известно о решении Абрамовича продать «Челси» Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси». Российский бизнесмен признался, что ему больно расставаться с приобретённым в 2003...

Корреспондент также подчёркивает, что пока люди пытаются осмыслить всё произошедшее и понять, что это будет значить для «Челси» в повседневной жизни.

«Будут ли у команды денежные резервы, чтобы продолжать функционировать и платить своим игрокам и персоналу? Смогут ли они выступать в Лиге чемпионов в качестве санкционированного клуба? Возможно ли, что продажа ещё состоится? Все ищут ясности в этих практических вещах», — пояснил представитель британского СМИ.

Как стало известно от источника в британском Министерстве культуры, медиа и спорта, продажа «Челси» полностью не исключается, несмотря на то что действующая лицензия этого не допускает.

«Правительство рассмотрит заявку на получение лицензии, разрешающей продажу клуба, если будет найден серьёзный покупатель. Любая такая лицензия не позволила бы Роману Абрамовичу извлечь выгоду из продажи клуба, пока он находится под санкциями», — цитирует инсайдера РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в приобретении лондонского клуба проявляли американский предприниматель Тодд Боули и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, но Абрамович отверг их предложения. Сейчас в числе возможных покупателей значится британский миллиардер Ник Кэнди, что официально подтвердил его представитель. Как отмечается в распространённом им заявлении, Кэнди — давний поклонник «синих» и с четырёх лет посещает игры на стадионе, а его отца когда-то приглашали играть за команду.

Одним из основных ударов по команде стал запрет на трансферы и заключение новых контрактов. Сразу у троих игроков основного состава — Сесара Аспиликуэты, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера — в конце сезона завершаются соглашения, а это означает, что летом они смогут покинуть Лондон в качестве свободных агентов, а вести переговоры могут уже сейчас.

Главного тренера «Челси» Томаса Тухеля проблема возможного ухода Кристенсена волновала ещё до наложения санкций, потому что игрок несколько раз отказывался от подписания нового контракта. По слухам, он планировал перейти в «Барселону». Вероятно, теперь потеря одного из ключевых защитников станет для «Челси» более чем реальной.

О своём интересе к Рюдигеру, а также к полузащитникам Жоржиньо, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу уже заявил итальянский «Ювентус». И число желающих отхватить лакомый кусочек наверняка в разы увеличится в ближайшие дни.

Лондонские болельщики между тем с ужасом ждут, что же будет с их любимым клубом дальше. В социальных сетях царят упадническое настроение и пессимистичные комментарии.

«Это конец того «Челси», который мы знали», «Команду приговорили к смертной казни», «Жду не дождусь, когда мы будем играть в Лиге 2», — пишут фанаты.