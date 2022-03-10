Венгер заявил, что Абрамович вывел «Челси» на выдающийся уровень

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высоко оценил период работы российского бизнесмена Романа Абрамовича в столичном «Челси».

«Я всегда советовал людям, хотевшим купить футбольный клуб: вместо того, чтобы вкладывать £100 млн каждый год, вложи £500 млн в первый год и купи нужных игроков, тогда у тебя будет команда. Абрамович мог себе позволить так сделать, и он сделал это, и сделал очень хорошо. Думаю, сегодня «Челси» отлично управляется и находится на топ-уровне», — цитирует Венгера Daily Mail.

Он отметил, что сейчас гораздо сложнее приобретать футбольные команды и бороться с топ-клубами из-за финансового фэйр-плей, по причине которого нельзя инвестировать в клуб столько, сколько ты хочешь.

«Но Абрамович пришёл в золотой век, и я отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывел его на абсолютно выдающийся уровень. Я очень уважаю его за то, что он сделал», — добавил Венгер.

Напомним, что Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА.