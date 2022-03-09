Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, какой отечественный футбольный клуб мог бы приобрести российский бизнесмен и владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

«Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у армейцев сейчас проблемы с ВЭБ — это наиболее напрашивающийся вариант», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, Абрамович точно не станет покупать другие московские топ-клубы: «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Сомневается эксперт и в возможном приобретении столичного «Торпедо».

«Поэтому, скорее всего, это будут армейцы», — добавил Червиченко.

Напомним, что Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил новое предложение о покупке «Челси».