Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА
- Gettyimages.ru
- © Alex Livesey - Danehouse
«Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у армейцев сейчас проблемы с ВЭБ — это наиболее напрашивающийся вариант», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
По его мнению, Абрамович точно не станет покупать другие московские топ-клубы: «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Сомневается эксперт и в возможном приобретении столичного «Торпедо».
«Поэтому, скорее всего, это будут армейцы», — добавил Червиченко.
Напомним, что Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил новое предложение о покупке «Челси».