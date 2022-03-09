Абрамович отклонил новое предложение о покупке «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович отклонил предложение американского миллиардера Тодда Боэли и магната из Швейцарии Хансйорга Висса о покупке «Челси».

Как сообщает The Independent, российский бизнесмен отказался от сделанного ему предложения. Официальная заявка на приобретение клуба была подана 8 марта.

Напомним, что Абрамович планирует получить за английский клуб £4 млрд.

Российский бизнесмен передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании приобрести «Челси».