Макгрегор: я говорил о покупке «Челси» не в шутку, я изучаю это предложение

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал своё желание приобрести лондонский «Челси».

«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Челси» — всё это изучается мною. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», — написал Макгрегор в Twitter.

2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз побеждала в чемпионате и Кубке Англии, трижды становилась победителем Кубка Национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее Де Брёйне рассказал, что хотел бы выиграть с командой чемпионат, а не Лигу чемпионов.