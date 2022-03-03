«В интересах клуба и болельщиков»: что известно о решении Абрамовича продать «Челси»

Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси». Российский бизнесмен признался, что ему больно расставаться с приобретённым в 2003 году клубом, но отметил, что подобное решение продиктовано интересами команды, её болельщиков и сотрудников. В качестве одного из возможных покупателей называют швейцарского миллиардера Хансйорга Висса. Помимо него, о своём желании стать владельцем «аристократов» заявил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

На протяжении последних дней в прессе активно обсуждалась возможная продажа «Челси» Романом Абрамовичем. Об этом заговорили после того, как российский бизнесмен передал руководство клуба благотворительному фонду на фоне обострившейся ситуации на Украине, а в СМИ появились слухи о трёх потенциальных покупателях. В результате все точки над «и» расставил сам владелец команды, выступивший с официальным заявлением.

«Я бы хотел прокомментировать публикации в СМИ в последние несколько дней, касающиеся моего владения «Челси». Как я заявлял ранее, я всегда принимал решения в интересах клуба. В данной ситуации я решил продать его, так как полагаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнёров», — приводит слова Абрамовича пресс-служба действующих победителей Лиги чемпионов.

В середине февраля The Sun сообщила, что Абрамович якобы потерял около €778 млн за день из-за ситуации на Украине. По сведениям газеты, акции сталелитейной компании Evraz на лондонской бирже упали на 29%, причиной чему были опасения из-за возможных санкций в отношении российских компаний. Не исключалось, что впоследствии им подвергнется и сам российский бизнесмен. Об этом упоминали и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и глава МИД страны Лиз Трасс.

Возможно, именно потенциальные проблемы и заставили Абрамовича отойти от управления «Челси». В конце февраля бизнесмен принял решение передать управление благотворительному фонду. А спустя несколько дней появились слухи о намерении Абрамовича продать дом и квартиру в Лондоне. Многие восприняли это как сигнал, что в скором времени россиянин расстанется и с футбольным клубом.

Затем миллиардер Хансйорг Висс заявил, что бизнесмен действительно распродаёт свои виллы в Англии, а также намерен избавиться от «Челси». По его словам, 1 марта он и ещё трое человек получили предложение о покупке клуба, но при этом запросы Абрамовича якобы были чрезмерными. Долг лондонцев перед Романом составлял £2 млрд (около €2,4 млрд), однако возможности рассчитаться у них не было из-за нехватки средств. Следовательно, погашение задолженности могло лечь на преемника россиянина.

Однако вскоре Абрамович опроверг информацию о желании как можно быстрее расстаться с «Челси», а также заверил, что не собирается требовать выплаты долга от потенциального владельца. По информации Forbes, тот составил несколько меньшую сумму — €1,82 млрд.

«Продажа клуба не будет осуществлена в срочном порядке, мы будем придерживаться всех необходимых процедур. Я не буду требовать выплат каких-либо задолженностей по кредитам. Я никогда не преследовал коммерческие цели и всегда занимался клубом из любви к футболу и «Челси», — сказал Абрамович, отметив, что вырученные деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате военной операции на Украине.

Российский бизнесмен не стал скрывать, что продажа клуба, которым он владел на протяжении последних 18 лет, — «невероятно сложное решение». Он приобрёл «Челси» в июле 2003 года и впоследствии вложил в него огромные средства, что позволило середняку АПЛ стать одной из самых титулованных команд Европы. В эпоху Абрамовича лондонцы пять раз становились чемпионами Англии, дважды выигрывали Лигу чемпионов, а в феврале впервые в истории одержали победу в клубном чемпионате мира.

«Я с болью расстаюсь с клубом, тем более что происходит это таким образом. Однако я верю, что это в его интересах. Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы попрощаться со всеми лично. Я счастлив, что был частью «Челси», и горжусь всеми нашими достижениями. «Челси» и его болельщики всегда будут в моём сердце», — заключил Абрамович.

Официальное объявление владельца было опубликовано незадолго до начала матча Кубка Англии между «Челси» и «Лутоном». Возможно, именно поэтому встреча получилась очень нервной, а «синие» дважды оказывались в роли догоняющих. Однако гол и две передачи Тимо Вернера, а также точные удары Сауля Ньигеса и Ромелу Лукаку помогли коллективу взять верх над представителем Чемпионшипа и пробиться в четвертьфинал.

На пресс-конференции главного тренера «Челси» Томаса Тухеля попросили прокомментировать новости о скорой смене владельца. Немец признался, что спокойно относится к возможной продаже клуба и старается фокусироваться на решении спортивных задач.

«Безусловно, все игроки следят за новостями в интернете и смотрят телевизор… Возможно, на каждого эта новость повлияла в разной степени, но нам необходимо сосредоточиться на футболе, и сегодня нам удалось это сделать и добыть победу. Я не слишком беспокоюсь по поводу изменений. Чувствую себя на своём месте и надеюсь на лучшее. Всегда стараюсь не переживать о тех вещах, которые не могу изменить», — заявил Тухель.

На данный момент доподлинно неизвестно, сколько Абрамович намерен выручить за продажу «Челси». Как сообщает Daily Mail, россиянин хочет получить более £3 млрд (€3,6 млрд), при этом не исключается, что ему придётся несколько снизить запросы. Посредником в сделке выступает американский банк Raine Group, ранее уже сотрудничавший с «аристократами» в 2018 году. В то время Абрамович не мог посещать Великобританию из-за проблем с визой и всерьёз думал избавиться от клуба. В качестве покупателя выступала частная американская инвестиционная фирма Silverlake и британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Теперь претендентов на «Челси» может быть гораздо больше. Тот же Висс подтвердил, что не исключает возможности приобрести клуб, но исключительно в составе консорциума. А издание Bloomberg заявило об интересе к «синим» со стороны неназванных инвестиционных компаний. Наиболее неожиданным стало заявление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Тот сказал, что готов рассмотреть вариант покупки действующих победителей Лиги чемпионов, а также опубликовал видеозапись из футбольного симулятора, на которой предстаёт в образе тренера коллектива.