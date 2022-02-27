«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» и завоевал Кубок английской лиги

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«Ливерпуль» в серии пенальти одержал победу над «Челси» в финале Кубка английской футбольной лиги.
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» и завоевал Кубок английской лиги
  • Gettyimages.ru

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэмбли», завершилось со счётом 0:0.

За 120 минут игры команды четырежды поразили ворота друг друга, но каждый раз арбитр фиксировал положение вне игры.

В серии пенальти же точнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 11:10. Решающий мяч забил голкипер Куивин Келлехер, а его коллега по амплуа из «Челси» Кепа Аррисабалага пробил выше цели.

Таким образом, «Ливерпуль» в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда.

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