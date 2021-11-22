Россиянка Грановская из «Челси» была признана лучшим футбольным менеджером Европы

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Россиянка Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы по итогам 2021 года.
Россиянка Грановская из «Челси» была признана лучшим футбольным менеджером Европы
  • ©Официальный сайт ФК "Челси"

Данная награда учреждена итальянским изданием Tuttosport. Отмечается, что Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале ЛЧ-2020/21 лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0). В материале о россиянке её называют архитектором «Челси» и королевой английского футбола. По ходу прошлого сезона синие решились на смену главного тренера: вместо Фрэнка Лэмпарда команду возглавил Томас Тухель.

Грановская имеет российское и канадское гражданство. В 1997-м она с отличием закончила Московский государственный университет и в том же году начала свою карьеру в «Сибнефти» — нефтяной компании, которой ранее владел собственник «Челси» Роман Абрамович.

С 2010 года выступала в качестве представителя владельца в лондонском клубе и поддерживала совет директоров. В июне 2013-го Грановская вошла в состав правления открытой публичной компании с ограниченной ответственностью ФК «Челси» и правления клуба.

Ранее «Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче АПЛ.

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