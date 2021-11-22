Россиянка Грановская из «Челси» была признана лучшим футбольным менеджером Европы

Россиянка Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы по итогам 2021 года.

Данная награда учреждена итальянским изданием Tuttosport. Отмечается, что Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале ЛЧ-2020/21 лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0). В материале о россиянке её называют архитектором «Челси» и королевой английского футбола. По ходу прошлого сезона синие решились на смену главного тренера: вместо Фрэнка Лэмпарда команду возглавил Томас Тухель.

Грановская имеет российское и канадское гражданство. В 1997-м она с отличием закончила Московский государственный университет и в том же году начала свою карьеру в «Сибнефти» — нефтяной компании, которой ранее владел собственник «Челси» Роман Абрамович.

С 2010 года выступала в качестве представителя владельца в лондонском клубе и поддерживала совет директоров. В июне 2013-го Грановская вошла в состав правления открытой публичной компании с ограниченной ответственностью ФК «Челси» и правления клуба.

Ранее «Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче АПЛ.