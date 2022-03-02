Абрамович объявил о решении продать «Челси»

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Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси».
Абрамович объявил о решении продать «Челси»
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«Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров клуба», — говорится в заявлении Абрамовича на сайте «Челси».

По его словам, продажа пройдёт в соответствии с надлежащей процедурой, и он не будет пытаться просить о погашении каких-либо кредитов. Предприниматель подчеркнул, что всегда занимался этим из-за любви к футболу, а также поручил команде создать благотворительный фонд, куда пойдут доходы от продажи.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба», — добавил Абрамович.

Напомним, что до этого Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» и завоевал Кубок английской лиги.

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