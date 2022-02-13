«Челси» завоевал все трофеи в период Абрамовича

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Лондонский «Челси» выиграл все возможные турниры после того, как владельцем клуба стал россиянин Роман Абрамович.

12 февраля «Челси» впервые в истории клуба выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский «Палмейрас» со счётом 2:1 (д.в).

После покупки клуба Абрамовичем в 2003-м году, команда пять раз стала чемпионом Англии и столько же раз выиграла Кубок страны, а также трижды — Кубок Лиги. Также лондонцы по два раза выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в 2021-м году стали обладателями Суперкубка УЕФА.

Таким образом, «Челси» выиграл все возможные турниры, в которых принимал участие.

Ранее «Челси» обыграл «Палмейрас» и выиграл клубный чемпионат мира.

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