Лондонский «Челси» выиграл все возможные турниры после того, как владельцем клуба стал россиянин Роман Абрамович.

12 февраля «Челси» впервые в истории клуба выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский «Палмейрас» со счётом 2:1 (д.в).

После покупки клуба Абрамовичем в 2003-м году, команда пять раз стала чемпионом Англии и столько же раз выиграла Кубок страны, а также трижды — Кубок Лиги. Также лондонцы по два раза выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в 2021-м году стали обладателями Суперкубка УЕФА.

Таким образом, «Челси» выиграл все возможные турниры, в которых принимал участие.

Ранее «Челси» обыграл «Палмейрас» и выиграл клубный чемпионат мира.