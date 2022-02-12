«Челси» обыграл «Палмейрас» и выиграл клубный чемпионат мира

Лондонский «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале бразильский «Палмейрас».

Встреча, проходившая на «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» в Абу-Даби, завершилась победой лондонского клуба в дополнительное время со счётом 2:1.

В составе «Челси» забивали Ромелу Лукаку и Кай Хаверц, реализовавший пенальти на 117-й минуте.

У «Палмейраса» единственный мяч забил Рафаэл Вейга.

«Челси» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира. До этого лучшим достижением лондонцев был финал турнира. В 2012 году британцы проиграли другому бразильскому клубу, «Коринтиансу» (0:1).

Ранее «Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного ЧМ.