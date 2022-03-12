Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах
- AP
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Португалец оформил хет-трик в матче 29-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (3:2). Теперь в его активе 807 мячей за карьеру в официальных матчах на клубном уровне и за национальную сборную.
По этому показателю он обошёл экс-форварда сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана. По подсчётам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), у него 805 голов.
Ранее сообщалось, что хет-трик Роналду принёс МЮ победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ.