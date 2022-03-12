Хет-трик Роналду принёс МЮ победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» взял верх над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Роналду принёс МЮ победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
  • AP
  • © Rui Vieira

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:2.

В составе манкунианцев хет-трик оформил Криштиану Роналду, который отличился на 12-й, 38-й и 81-й минутах. Гости ответили мячом Гарри Кейна с пенальти на 35-й, а на 72-й минуте в свои ворота забил защитник МЮ Гарри Магуайр.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Тоттенхэм» (45) находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и одержал восьмую победу подряд в АПЛ.

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