«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и одержал восьмую победу подряд в АПЛ

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«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Брайтоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и одержал восьмую победу подряд в АПЛ
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 19-й минуте «мерсисайдцев» вывел вперёд Луис Диас, а на 61-й пенальти реализовал Мохаммед Салах.

Для подопечных Юргена Клоппа это уже восьмая победа в чемпионате Англии по футболу кряду. «Ливерпуль» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» (33) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Норвич» уступил дома «Челси» в матче АПЛ.

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