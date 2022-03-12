«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и одержал восьмую победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Брайтоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 19-й минуте «мерсисайдцев» вывел вперёд Луис Диас, а на 61-й пенальти реализовал Мохаммед Салах.

Для подопечных Юргена Клоппа это уже восьмая победа в чемпионате Англии по футболу кряду. «Ливерпуль» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» (33) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Норвич» уступил дома «Челси» в матче АПЛ.