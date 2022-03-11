«Норвич» уступил дома «Челси» в матче АПЛ

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«Челси» на выезде обыграл «Норвич» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Кэрроу Роуд», завершилась со счётом 3:1 в пользу «Челси».

Мячи в составе лондонской команды забили Трево Чалоба (3-я минута), Мэйсон Маунт (14-я), Кай Хаверц (90-я). У «Норвича» отличился Теэму Пукки (69-я, пенальти).

«Челси» (56 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Норвич» (17) идёт на 20-м месте. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (69).

Ранее сообщалось, что «Челси» не сможет продавать билеты и атрибутику из-за санкций против Романа Абрамовича.

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