«Челси» не сможет продавать билеты и атрибутику из-за санкций против Абрамовича

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Челси» получил специальное разрешение на продолжение деятельности после внесения российского бизнесмена Романа Абрамовича в санкционный список в Великобритании.
«Челси» не сможет продавать билеты и атрибутику из-за санкций против Абрамовича
  • AP

Об этом сообщает BBC.

«Челси» позволили выплачивать зарплату сотрудникам клуба, но на продажу билетов и атрибутики наложен запрет. На матчи команды попадут только болельщики с абонементами.

Напомним, что активы Абрамовича в Соединённом Королевстве заморозили после санкций. Бизнесмен уже передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее Матыцин заявил, что санкции против России — возможность найти новые таланты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить