«Челси» не сможет продавать билеты и атрибутику из-за санкций против Абрамовича
- AP
Об этом сообщает BBC.
«Челси» позволили выплачивать зарплату сотрудникам клуба, но на продажу билетов и атрибутики наложен запрет. На матчи команды попадут только болельщики с абонементами.
Напомним, что активы Абрамовича в Соединённом Королевстве заморозили после санкций. Бизнесмен уже передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
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