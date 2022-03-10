«Челси» не сможет продавать билеты и атрибутику из-за санкций против Абрамовича

Футбольный клуб «Челси» получил специальное разрешение на продолжение деятельности после внесения российского бизнесмена Романа Абрамовича в санкционный список в Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

«Челси» позволили выплачивать зарплату сотрудникам клуба, но на продажу билетов и атрибутики наложен запрет. На матчи команды попадут только болельщики с абонементами.

Напомним, что активы Абрамовича в Соединённом Королевстве заморозили после санкций. Бизнесмен уже передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

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