Матыцин: санкции против России — возможность найти новые таланты

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает российский футбол. Не думаю, что зрелищность упадёт, будет возможность найти новые таланты», — рассказал Матыцин телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что Россия многое сделала для мирового футбола, а президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с интересом смотрит на Россию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ.