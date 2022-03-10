Матыцин: санкции против России — возможность найти новые таланты

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола.
Матыцин: санкции против России — возможность найти новые таланты
  • РИА Новости

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает российский футбол. Не думаю, что зрелищность упадёт, будет возможность найти новые таланты», — рассказал Матыцин телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что Россия многое сделала для мирового футбола, а президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с интересом смотрит на Россию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ.

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