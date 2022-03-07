The Athletic: Роналду улетел в Португалию, когда понял, что не сыграет с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправился в Португалию, когда понял, что не выйдет на поле матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, игрок не вошёл в заявку на игру из-за повреждения бедра. Однако его решение вызвало удивление среди партнёров по МЮ, принимая во внимание значимость игры с «Сити».

Футболисты «Юнайтед» считают, что присутствие Роналду на стадионе могло бы быть для них полезным для поддержания атмосферы перед встречей, хотя травмированные футболисты и не обязаны посещать матчи.

Ранее сообщалось, что дубли Кевина Де Брёйне и Рияда Мареза помогли «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.