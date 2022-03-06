Дубли Де Брёйне и Мареза помогли «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

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«Манчестер Сити» в дерби одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Сити» дубль оформил Кевин Де Брёйне, который отличился на пятой и 28-й минутах, также два мяча на 68-й и 90-й минутах — забил Рияд Марез. Гости ответили только голом Джейдона Санчо на 22-й минуте.

«Манчестер Сити» набрал 69 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. МЮ с 47 очками находится на пятом месте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в гостях одолел «Уотфорд» в 28-м туре АПЛ.

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